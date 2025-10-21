Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. После ограбления Лувра необходим спокойный анализ ситуации и разумные выводы, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Кражи из музеев происходили и происходят. Музеи предпочитают не обсуждать это. Музеи дают обществу образец того, как нужно жить. Они создают множество событий – замечательных, ярких, философских. Но прессу и публику неизменно привлекают скандальные происшествия, которые вызывают сильные эмоции и обвинения, хотя уместнее и нужнее – спокойный анализ ситуации, разумные выводы. Это возможно лишь по прошествии времени", - сказал Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба Эрмитажа.
Parisien 19 октября сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.