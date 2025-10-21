Рейтинг@Mail.ru
Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/es-2049702497.html
Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра
Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра - РИА Новости, 21.10.2025
Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра
После ограбления Лувра необходим спокойный анализ ситуации и разумные выводы, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:40:00+03:00
2025-10-21T20:40:00+03:00
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
министерство внутренних дел франции
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041642934_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b8d5466e7717931c743fd519206b8cb.jpg
https://ria.ru/20251021/es-2049698040.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041642934_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_1327ac95bb0667933d128efaaec272fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил пиотровский, государственный эрмитаж, министерство внутренних дел франции, в мире
Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Министерство внутренних дел Франции, В мире
Пиотровский призвал к спокойному анализу после ограбления Лувра

Пиотровский: после ограбления Лувра нужен спокойный анализ ситуации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. После ограбления Лувра необходим спокойный анализ ситуации и разумные выводы, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Кражи из музеев происходили и происходят. Музеи предпочитают не обсуждать это. Музеи дают обществу образец того, как нужно жить. Они создают множество событий – замечательных, ярких, философских. Но прессу и публику неизменно привлекают скандальные происшествия, которые вызывают сильные эмоции и обвинения, хотя уместнее и нужнее – спокойный анализ ситуации, разумные выводы. Это возможно лишь по прошествии времени", - сказал Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба Эрмитажа.
Parisien 19 октября сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления
Вчера, 20:06
 
Михаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажМинистерство внутренних дел ФранцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала