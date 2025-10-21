Рейтинг@Mail.ru
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления - РИА Новости, 21.10.2025
20:06 21.10.2025
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления
Системы безопасности в парижском музее Лувр, который был ограблен, работали исправно, заявила во вторник министр культуры Рашида Дати.
в мире, лувр, министерство внутренних дел франции
В мире, Лувр, Министерство внутренних дел Франции
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления

Дати: системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления

© AP Photo / Emma Da SilvaФранцузские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Системы безопасности в парижском музее Лувр, который был ограблен, работали исправно, заявила во вторник министр культуры Рашида Дати.
"Я хочу прояснить несколько фактов… Были ли системы безопасности Лувра неисправны? Нет, они не были неисправны. Это действительность. Системы безопасности Лувра работали", - сказала она, отвечая на вопрос в Национальном собрании (нижней палате парламента), трансляция велась на сайте органа.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лувр оценил ущерб от ограбления более чем в 80 миллионов евро
В миреЛуврМинистерство внутренних дел Франции
 
 
