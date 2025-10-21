https://ria.ru/20251021/es-2049698040.html
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления
Системы безопасности в Лувре работали исправно в день ограбления
Системы безопасности в парижском музее Лувр, который был ограблен, работали исправно, заявила во вторник министр культуры Рашида Дати. РИА Новости, 21.10.2025
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Системы безопасности в парижском музее Лувр, который был ограблен, работали исправно, заявила во вторник министр культуры Рашида Дати.
"Я хочу прояснить несколько фактов… Были ли системы безопасности Лувра неисправны? Нет, они не были неисправны. Это действительность. Системы безопасности Лувра работали", - сказала она, отвечая на вопрос в Национальном собрании (нижней палате парламента), трансляция велась на сайте органа.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр.
Глава МВД Франции
Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.