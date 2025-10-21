МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ряд европейских лидеров и Владимир Зеленский составили коллективное обращение с призывом остановить боевые действия на Украине на текущей линии фронта, документ опубликован на сайте британского правительства.
"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что конфликт нужно остановить незамедлительно и что нынешняя линия соприкосновения должна стать точкой отсчета для переговоров", — говорится в совместном заявлении.
Среди подписавших документ, в частности, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Представитель Кремля также обратил внимание, что страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны
Президент России Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.