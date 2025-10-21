https://ria.ru/20251021/erdogan-2049583853.html
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции - РИА Новости, 21.10.2025
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск на сумму 250 тысяч лир (около 6 тысяч долларов) против заместителя председателя фракции оппозиционной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:18:00+03:00
2025-10-21T14:18:00+03:00
2025-10-21T14:18:00+03:00
в мире
турция
бурса (провинция)
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html
турция
бурса (провинция)
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, бурса (провинция), анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Бурса (провинция), Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции
Эрдоган подал иск на 6 тысяч долларов к турецкому оппозиционеру за оскорбления