Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/erdogan-2049583853.html
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции - РИА Новости, 21.10.2025
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск на сумму 250 тысяч лир (около 6 тысяч долларов) против заместителя председателя фракции оппозиционной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:18:00+03:00
2025-10-21T14:18:00+03:00
в мире
турция
бурса (провинция)
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html
турция
бурса (провинция)
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, бурса (провинция), анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Бурса (провинция), Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган подал в суд на зампреда оппозиционной фракции

Эрдоган подал иск на 6 тысяч долларов к турецкому оппозиционеру за оскорбления

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск на сумму 250 тысяч лир (около 6 тысяч долларов) против заместителя председателя фракции оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Али Махира Башара, иск связан с выступлением Башара на съезде в Бурсе, которое защита турецкого лидера считает "оскорбительным и безосновательным".
В своем выступлении Башар назвал политическую борьбу с Эрдоганом "борьбой честных с бесчестными".
«
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на сумму 250 тысяч лир в связи с безосновательными обвинениями и оскорбительными высказываниями, прозвучавшими в речи заместителя председателя фракции CHP Али Махира Башара", - сообщил в Х адвокат президента Гусейн Айдын.
Кроме того, в генеральную прокуратуру Анкары была направлена жалоба оскорбления президента в соответствии со статьей 299/1-2 Уголовного кодекса Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел
1 января, 17:59
 
В миреТурцияБурса (провинция)Анкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала