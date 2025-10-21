Рейтинг@Mail.ru
16:11 21.10.2025 (обновлено: 17:44 21.10.2025)
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год.
"Количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения <...> установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих", — говорится в документе.

Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам
23 сентября, 15:33
Основные требования:
  • по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов;
  • по профильной математике — 40;
  • по физике — 41;
  • по обществознанию — 45;
  • по истории — 40;
  • по информатике — 46;
  • по иностранному языку — 40;
  • по литературе — 40;
  • по биологии, химии и географии — также 40 баллов.
В сравнении с 2025/26 учебным годом требования изменились только по химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранному языку.
На прошлой неделе Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили возможные дни проведения экзаменов в 2026 году. Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может продлиться с 20 марта по 20 апреля, а основной начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Для абитуриентов инженерных специальностей могут ввести четвертый ЕГЭ
14 октября, 12:37
 
