Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

«

"Количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения <...> установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около одного процента поступающих", — говорится в документе.