Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности - РИА Новости, 21.10.2025
05:39 21.10.2025
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
абу-даби, франция, павел дуров, telegram, лувр
Абу-Даби, Франция, Павел Дуров, Telegram, Лувр
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности

Дуров заявил, что купил бы украденные из Лувра ценности и отдал бы их в Абу-Даби

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности и передаст их в Лувр в Абу-Даби.
Ранее Дуров заявил, что не удивлен ограблением Лувра. По его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Павел Дуров заявил, что ограбление Лувра его не удивило
01:06
"С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", - написал Дуров.
Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Дурову припомнили высказывание о Франции
25 августа 2024, 03:42
 
Абу-ДабиФранцияПавел ДуровTelegramЛувр
 
 
