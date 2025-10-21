https://ria.ru/20251021/durov-2049508909.html
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности - РИА Новости, 21.10.2025
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности и передаст их в Лувр в Абу-Даби. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:39:00+03:00
2025-10-21T05:39:00+03:00
2025-10-21T05:39:00+03:00
абу-даби
франция
павел дуров
telegram
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744748_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_3bb73259f06ad359034f341a41ad5861.jpg
https://ria.ru/20251021/durov-2049492665.html
https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html
абу-даби
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744748_0:0:1489:1118_1920x0_80_0_0_4f12f65e930799cc85d578beb2462114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, франция, павел дуров, telegram, лувр
Абу-Даби, Франция, Павел Дуров, Telegram, Лувр
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Дуров заявил, что купил бы украденные из Лувра ценности и отдал бы их в Абу-Даби
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети Х
, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности и передаст их в Лувр в Абу-Даби.
Ранее Дуров заявил, что не удивлен ограблением Лувра. По его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим.
"С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", - написал Дуров.
Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.