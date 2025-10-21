Рейтинг@Mail.ru
Павел Дуров заявил, что ограбление Лувра его не удивило - РИА Новости, 21.10.2025
01:06 21.10.2025
Павел Дуров заявил, что ограбление Лувра его не удивило
Основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети Х, что не удивлен ограблением Лувра, по его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции,... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
франция
павел дуров
telegram
франция
в мире, франция, павел дуров, telegram
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram
Города мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети Х, что не удивлен ограблением Лувра, по его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами, вместо того чтобы противостоять настоящим.
"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим", - написал Дуров.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить
30 сентября, 23:24
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что сломанная корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена около музея и возвращена в Лувр. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Дурову припомнили высказывание о Франции
25 августа 2024, 03:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
