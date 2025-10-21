Павел Дуров заявил, что ограбление Лувра его не удивило

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети Х, что не удивлен ограблением Лувра, по его словам, случившееся стало еще одним признаком упадка Франции, правительство которой отвлекает народ мнимыми угрозами, вместо того чтобы противостоять настоящим.
"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим", - написал Дуров.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что сломанная корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена около музея и возвращена в Лувр. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
