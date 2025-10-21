Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге трое дорожных рабочих пострадали при ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/dtp-2049687220.html
В Петербурге трое дорожных рабочих пострадали при ДТП
В Петербурге трое дорожных рабочих пострадали при ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
В Петербурге трое дорожных рабочих пострадали при ДТП
Трое дорожных рабочих пострадали при ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД), где столкнулись автомобили "Камаз", "Ман" и "ГАЗ", сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:25:00+03:00
2025-10-21T19:25:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
курортный район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/63/1509686336_0:409:5008:3226_1920x0_80_0_0_616fa8156eaa219fa4811ce5bcc9527c.jpg
https://ria.ru/20251021/dtp-2049552442.html
санкт-петербург
курортный район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150968/63/1509686336_82:0:4926:3633_1920x0_80_0_0_e51c4c1048122198919635ac5a62976d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, курортный район
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район
В Петербурге трое дорожных рабочих пострадали при ДТП

Трое дорожных рабочих пострадали при ДТП на Западном скоростном диаметре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Трое дорожных рабочих пострадали при ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД), где столкнулись автомобили "Камаз", "Ман" и "ГАЗ", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Курортном районе на ЗСД... движение от Скандинавии в Санкт-Петербург, водитель, мужчина 1990 года рождения, управляя АМ "Камаз", совершил наезд на стоящий в правом ряду автомобиль "Ман" (автомобиль заграждения ЗСД при проведении ремонтных работ), который от столкновения наехал на стоявший впереди автомобиль "ГАЗ", в кузове которого находились дорожные рабочие", - говорится в сообщении пресс-службы.
В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля "ГАЗ" - двое мужчин 1979 и один 2003 годов рождения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте массового ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
Вчера, 12:06
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала