Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов
14:37 21.10.2025
Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов
Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов
Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов
Предложение лидеров ряда европейских стран, Еврокомиссии и Европейского совета разработать меры по использованию всех заблокированных активов РФ для помощи...
2025
Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов

Денисенкова: использование активов РФ противоречит нормам международного права

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предложение лидеров ряда европейских стран, Еврокомиссии и Европейского совета разработать меры по использованию всех заблокированных активов РФ для помощи Украине противоречит международному праву, может подорвать доверие глобальных инвесторов к юрисдикциям в Евросоюзе, а также ослабить роль евро как резервной валюты, прокомментировала РИА Новости кандидат политических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.
Ранее во вторник Европейская комиссия опубликовала совместное заявление по Украине от лидеров Украины, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Дании, а также председателя Еврокомиссии и председателя Европейского совета. В нем говорится о том, что разрабатываются меры по использованию "всей стоимости" заблокированных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы.
Правовая сторона вопроса

"С точки зрения международного права конфискация государственной собственности другого государства без его согласия традиционно расценивается как нарушение принципа суверенного иммунитета, закрепленного, в частности, в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года", - сказала Денисенкова.
Еще такой шаг противоречит "положениям ряда двусторонних инвестиционных договоров, которые по-прежнему обеспечивают защиту вложений, сделанных до их денонсации". Это грозит странам ЕС значительными юридическими рисками, поскольку Россия может инициировать иски в международных арбитражных судах, добавила эксперт.
Денисенкова отметила, что замораживание активов в рамках санкционных режимов допустимо при соблюдении определенных условий. Но вот их последующая конфискация, особенно с целью финансирования помощи третьей стране, "выходит за рамки устоявшейся практики и может быть квалифицирована как экспроприация без компенсации". "Подобная мера юридически находится на грани, а, возможно, и за пределами действующих международных обязательств", - подчеркнула эксперт.
Она также отметила, что случай экспроприации российских активов стал бы прецедентом "репаративной" или "правоохранительной" конфискации. "Однако подобная доктрина не имеет устоявшейся правовой основы и не получила широкого признания в международной практике, что делает ее применение спорным и потенциально дестабилизирующим для правовой системы в целом", - отметила Денисенкова.
Экономическая сторона вопроса

Эксперт также обратила внимание на то, что подобные действия европейцев могут подорвать доверие глобальных инвесторов к юрисдикциям ЕС. Ведь если суверенные активы могут быть изъяты на основании политических решений, то это ставит под сомнение предсказуемость и надежность европейской правовой среды.
"Инвесторы, особенно из стран, не входящих в западный блок, могут начать рассматривать европейские финансовые центры как более рискованные и перенаправлять капитал в юрисдикции с более нейтральной репутацией, такие как Швейцария, Сингапур или даже США, где, несмотря на политическое давление, традиционно проявляют большую осторожность в вопросах прямого изъятия государственной собственности", - добавила Денисенкова.
Кроме того, в долгосрочной перспективе такие шаги могут ослабить роль евро как резервной валюты и снизить конкурентоспособность ЕС на глобальном финансовом рынке.
Эксперт также напомнила, что международное право должно быть единым для всех вне зависимости от политической конъюнктуры. "Сохранение устойчивости правопорядка требует сдержанности, последовательности и отказа от двойных стандартов даже в условиях острого кризиса", - заключила Денисенкова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
