Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу

ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков не признал вину по новому делу о даче взятки в три миллиона рублей сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшения условий содержания, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Трубников.

Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.