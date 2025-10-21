Рейтинг@Mail.ru
Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу - РИА Новости, 21.10.2025
12:03 21.10.2025
Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу
Экс-сенатор Рауф Арашуков не признал вину по новому делу о даче взятки в три миллиона рублей сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшения условий...
Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков не признал вину по новому делу

ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков не признал вину по новому делу о даче взятки в три миллиона рублей сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшения условий содержания, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Трубников.
"Он не признал вину (по новому делу о даче взятки сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшения условий содержания - ред.). Процесс будет на территории исправительного учреждения", - пояснил адвокат бывшего сенатора.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль Арашуков. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем.
Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
Остальные четыре фигуранта получили сроки от пяти до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
По данным СК, уже находясь в колонии "Черный дельфин", Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным".
В отношении бывшего сенатора было возбуждено второе уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Заголовок открываемого материала