В ДТП в Дагестане погибли три человека - РИА Новости, 21.10.2025
14:36 21.10.2025
В ДТП в Дагестане погибли три человека
В ДТП в Дагестане погибли три человека
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате аварии с участием четырех автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:36:00+03:00
2025-10-21T14:36:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизилюртовский район
хасавюртовский район
toyota corolla
республика дагестан
кизилюртовский район
хасавюртовский район
происшествия, республика дагестан, кизилюртовский район, хасавюртовский район, toyota corolla
Происшествия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Хасавюртовский район, Toyota Corolla
В ДТП в Дагестане погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Дагестане

© Фото : МВД по Республике ДагестанПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Дагестане
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : МВД по Республике Дагестан
МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате аварии с участием четырех автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник примерно в 9.00 мск на автодороге "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана.
© Фото : МВД по Республике ДагестанПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Дагестане
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : МВД по Республике Дагестан
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Дагестане
"Житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем LADA Vesta, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Kalina, Toyota Land Cruiser Prado и "ВАЗ-21099". В результате ДТП на месте происшествия скончались 47-летний водитель LADA Kalina и его пассажир – 73-летняя жительница Махачкалы. Еще одна женщина, находившая в автомобиле, скончалась в больнице спустя четыре часа. Трое участников автоаварии госпитализированы", – говорится в сообщении.
На месте массового ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Волгоградской области произошло массовое ДТП
Вчера, 12:06
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКизилюртовский районХасавюртовский районToyota Corolla
 
 
