В ДТП в Дагестане погибли три человека
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате аварии с участием четырех автомобилей на федеральной трассе в Дагестане, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2025
В ДТП в Дагестане погибли три человека
