Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/burjatija-2049501495.html
В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях
В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 21.10.2025
В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях
Власти Бурятии планируют принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T03:39:00+03:00
2025-10-21T03:39:00+03:00
республика бурятия
республика алтай
республика коми
алексей цыденов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104540/87/1045408718_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_69c731d8b7863a9fa7a32936b74c6b1a.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048520775.html
https://ria.ru/20251007/rossija-2046779748.html
республика бурятия
республика алтай
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104540/87/1045408718_78:0:1715:1228_1920x0_80_0_0_e607e4479d2d032be9a28c43ed26f7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, республика алтай, республика коми, алексей цыденов, общество
Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Коми, Алексей Цыденов, Общество
В Бурятии предложили платить за сообщения о пьяных водителях

В Бурятии хотят платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении

© Fotolia / Irina84Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Fotolia / Irina84
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Власти Бурятии планируют принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Минтранс Бурятии предложил новый механизм, который позволит каждому гражданину помочь в профилактике подобных трагедий. За сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
16 октября, 05:14
Он отметил, что уже готовится нормативно-правовой акт. Такая практика зарекомендовала себя в ряде российских регионов — от Алтая и Коми до Мурманской и Амурской областей — и показала реальный эффект, отметил Цыденов.
"Ситуация с авариями по вине пьяных водителей остаётся одной из самых острых в республике. В 2024 году совершено 201 ДТП в состоянии опьянения, погибли 54 человека, ещё 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах — это последствия пьяного вождения. Такое неприемлемо", - написал глава региона.
Автомобили полиции на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В России снизилось число ДТП с пьяными водителями
7 октября, 10:32
 
Республика БурятияРеспублика АлтайРеспублика КомиАлексей ЦыденовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала