Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/bespilotniki-2049519086.html
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь - РИА Новости, 21.10.2025
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь
Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили девять беспилотников в пяти районах Воронежской области за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:20:00+03:00
2025-10-21T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь

Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА в Воронежской области за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили девять беспилотников в пяти районах Воронежской области за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью в пяти районах Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено девять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом районе - в частном домовладении незначительно посечен забор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала