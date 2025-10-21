https://ria.ru/20251021/bespilotniki-2049519086.html
ПВО уничтожила над Воронежской областью девять беспилотников за ночь
Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили девять беспилотников в пяти районах Воронежской области за ночь, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
