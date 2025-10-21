"АвтоВАЗ" ожидает увеличения продаж Lada Iskra

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассчитывает в октябре продать порядка 200 автомобилей Lada Iskra, а в ноябре и последующие месяцы ждет роста в геометрической прогрессии, рассказал РИА Новости президент компании Максим Соколов в кулуарах экспортного форума "Сделано в России - 2025".

"Около двухсот по октябрю, а по ноябрю мы, наверное, увеличим", - ответил он на вопрос, сколько Iskra будет продано до конца осени.

При этом в дальнейшем глава компании ждет кратного роста продаж новинки. "Конечно, причем, я бы даже сказал, не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Очень рассчитываю, что эта модель действительно будет пользоваться популярностью", - оценил Соколов дальнейшие перспективы продаж Lada Iskra.