СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский может на этой неделе принять участие во встрече на высоком уровне с европейцами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой.