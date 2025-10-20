Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/zelenskij-2049290770.html
СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США
СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США - РИА Новости, 20.10.2025
СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США
Владимир Зеленский может на этой неделе принять участие во встрече на высоком уровне с европейцами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:29:00+03:00
2025-10-20T09:29:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_97c23b6da4bc56097451db7142c4e175.jpg
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049239096.html
https://ria.ru/20251019/telegraph--2049187801.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177514_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9f30bc19942df302d4318da1500b4c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico, евросоюз
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, Евросоюз
СМИ: Зеленский может встретиться с лидерами ЕС после визита в США

Politico: Зеленский может увидеться с лидерами ЕС в Брюсселе после визита в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский может на этой неделе принять участие во встрече на высоком уровне с европейцами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой.
"Европейские лидеры объединяют усилия вокруг Владимира Зеленского после разочаровывающей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме... Как ожидается... (Зеленский) примет участие во встрече на высоком уровне позднее на этой неделе в Брюсселе... Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой в ЕС после саммита в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
19 октября, 19:30
Вероятно, встреча может состояться в рамках саммита стран сообщества в ближайший четверг, 23 октября, отмечает Politico.
Отмечается, что после не принесшей положительных для Киева результатов встречи Трампа и Зеленского европейские лидеры поспешили выразить поддержку Украине в социальных сетях. Однако европейская поддержка будет высказываться Киеву лишь в форме "теплых слов" и возможной договоренности об использовании российских активов, но не в виде вооружений, которые Зеленский желал получить в Вашингтоне, и даже не в качестве обещаний поддерживать территориальные притязания Киева.
Politico отмечает, что в своих заявлениях европейцы не сопротивлялись идее отказа Киева от посягательств на территории.
Один из неназванных европейских дипломатов признал, что у ЕС нет выбора, кроме как поддержать условия мирного урегулирования, которые будут поддерживать США.
Кроме того, в Европе нарастает тревога из-за ожидания планируемой встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште.
В четверг состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Карикатура на Владимира Зеленского в издании The Telegraph - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Telegraph высмеяла неудачный визит Зеленского в Вашингтон через карикатуру
19 октября, 10:48
 
В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала