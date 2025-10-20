На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"

https://ria.ru/20251020/zaes-2049280709.html
Ремонт поврежденной ВСУ линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, идет по графику, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной...
2025-10-20T08:18:00+03:00
2025-10-20T08:18:00+03:00
2025-10-20T08:21:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Ремонт поврежденной ВСУ линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, идет по графику, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В субботу, 18 октября, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рафаэль Гросси
заявил, что работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
начались после установления локальных зон прекращения огня. Директор атомной станции Юрий Черничук отметил, что на ремонтно-восстановительные работы, предварительно, займут порядка семи дней.
"Ремонтные работы на линии электропередачи "Днепровская", которая является одной из линий, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС, продолжаются в соответствии с графиком", - сказала РИА Новости Яшина.
По ее словам, продолжительность ремонтных работ запланирована на семь дней.
"Все работы идут в графике", - добавила Яшина.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого отключилась высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.