В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.10.2025
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в городе Павлоград Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
