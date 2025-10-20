Эксперты оценили перспективу креативной экономики

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 10% мирового ВВП будет приходиться на креативную экономику к 2030 году, а наибольший рост экономики и населения произойдет в ближайшие 15 лет в четырех макрорегионах Глобального Юга и Востока, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Креативная экономика как цивилизационная проекция России".