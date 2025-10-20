https://ria.ru/20251020/vsu-2049301524.html
ВСУ разогнали отряд ТЦК в Днепропетровской области
Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, разогнали отряд ТЦК (военкомата), отбив украинца от мобилизации в Днепродзержинске Днепропетровской области, сообщил РИА РИА Новости, 20.10.2025
ВСУ разогнали отряд ТЦК в Днепропетровской области
