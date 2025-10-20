Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Недавняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показала, что позиция американского лидера по украинскому конфликту по-прежнему продолжает меняться, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.
По словам источника, еще четыре дня назад в центре обсуждения были поставки Киеву ракет Tomahawk, но теперь внимание сосредоточено на территориальных уступках Украины. По словам собеседника газеты, кажется, что президент России Владимир Путин сумел изменить мнение своего американского коллеги одним лишь телефонным разговором.
В четверг состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Газета Financial Times 19 октября сообщила, что Трамп на "напряженной" встрече с Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет "уничтожен".
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.