Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
09:26 20.10.2025 (обновлено: 11:54 20.10.2025)
Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ
Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ - РИА Новости, 20.10.2025
Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ
Недавняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показала, что позиция американского лидера по украинскому конфликту... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
politico
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, politico, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, Евросоюз, НАТО
Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ

Politico: Путин изменил мнение Трампа по Украине одним звонком

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Недавняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показала, что позиция американского лидера по украинскому конфликту по-прежнему продолжает меняться, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.
"Неназванный дипломат ЕС заявил, что встреча... продемонстрировала, что позиция Трампа по Украине продолжает меняться", - пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Заявление Зеленского после слов Трампа вызвало раздражение на Западе
Вчера, 09:09
По словам источника, еще четыре дня назад в центре обсуждения были поставки Киеву ракет Tomahawk, но теперь внимание сосредоточено на территориальных уступках Украины. По словам собеседника газеты, кажется, что президент России Владимир Путин сумел изменить мнение своего американского коллеги одним лишь телефонным разговором.
В четверг состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Газета Financial Times 19 октября сообщила, что Трамп на "напряженной" встрече с Зеленским в Вашингтоне призвал его принять условия РФ, иначе киевский режим будет "уничтожен".
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
Вчера, 08:00
 
