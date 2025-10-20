Встреча Трампа с Зеленским показала неустойчивость его позиции, пишут СМИ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Недавняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показала, что позиция американского лидера по украинскому конфликту по-прежнему продолжает меняться, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.