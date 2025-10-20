Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отказом впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, предупредил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным
17 октября, 20:57
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась 16 октября. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.