Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
07:08 20.10.2025 (обновлено: 11:03 20.10.2025)
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа
Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, ларри джонсон, нато
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Встреча Путина и Трампа
Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа

Ларри Джонсон: соседи Венгрии могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВид на город Будапешт
Вид на город Будапешт - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Вид на город Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отказом впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, предупредил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это возможно. Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов", - сказал Джонсон агентству на полях празднования двадцатилетия канала RT, отвечая на вопрос о вероятности отказа восточных членов НАТО пропустить официальный борт из РФ.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным
17 октября, 20:57
С его точки зрения, Болгария или Румыния были бы более вероятными вариантами для полета над ними самолета президента РФ, а Польша вряд ли подошла бы из-за крайне отрицательного отношения ее руководства к России.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась 16 октября. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
СМИ узнали, как в ЕС отнеслись к идее о встрече Путина и Трампа в Венгрии
18 октября, 10:14
 
В миреРоссияВенгрияБудапештВладимир ПутинДональд ТрампЛарри ДжонсонНАТО
 
 
