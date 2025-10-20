Экс-аналитик ЦРУ допустил попытку сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Восточные члены НАТО, лежащие на пути из России в Венгрию, могут попытаться сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште отказом впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, предупредил в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.