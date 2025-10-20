Рейтинг@Mail.ru
Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.10.2025
00:48 20.10.2025
Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу
Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.10.2025
Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу
Новые российские учебники географии, созданные Русским географическим обществом, могут появиться к 2028 году, считает президент РГО, секретарь Совета... РИА Новости, 20.10.2025
Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что учебники географии, созданные РГО, могут появиться к 2028 году

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новые российские учебники географии, созданные Русским географическим обществом, могут появиться к 2028 году, считает президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Есть решение председателя попечительского совета РГО, президента России Владимира Путина создать в РФ собственный учебник географии, отметил Шойгу в интервью "Российской газете".
"Мы уже начали эту работу. Руководит ею первый вице-президент общества Николай Касимов. Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году", - сказал Шойгу.
По его словам, раньше в учебниках географии "все было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано".
"Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: "Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали". А в другом - что "вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой". Такое читать детям нельзя. География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины", - отметил он.
Задача Русского географического общества - чтобы люди сначала увидели, а потом полюбили свою страну: область, город, деревню, подчеркнул Шойгу.
"Поэтому мы поддерживаем региональные учебники, когда ребята изучают не абстрактные материки, а свои места и открывают их заново. Работы у нас впереди много, но это, знаете, хорошая работа - она возвращает уважение к себе и к своей земле", - сказал он.
Помимо учебников, РГО выпускает множество других изданий - научных, просветительских, экспедиционных, добавил Шойгу. "И все они направлены на то же: учить видеть и понимать страну", - пояснил он.
РГО также проводит и конкурсы - например, "Лучший гид России", добавил Шойгу.
"Тысячи участников со всей страны - молодые, увлеченные, талантливые. Это напоминает телевизионные шоу, где люди соревнуются в пении или юморе, но здесь другое - это соревнование в знании своей земли. Иногда я думаю: если бы мы так же настойчиво продвигали географию и историю, как продвигаем банковские продукты или памперсы, мы бы знали страну гораздо лучше. Посмотрите, сколько рекламы про Турцию. А ведь можно было бы показывать вулканы Камчатки, Курилы, Байкал. Если хотя бы часть рекламного времени посвятить рассказу о России, я уверен - интерес к ней вырос бы мгновенно", - сказал Шойгу.
Он не исключил, что под эгидой РГО появится и отдельный сборник загадок на тему географии. "Мы уже начали подбирать материал и надеемся подготовить его скоро", - отметил Шойгу.
