Новые учебники географии могут появиться к 2028 году, заявил Шойгу

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новые российские учебники географии, созданные Русским географическим обществом, могут появиться к 2028 году, считает президент РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Мы уже начали эту работу. Руководит ею первый вице-президент общества Николай Касимов . Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году", - сказал Шойгу.

По его словам, раньше в учебниках географии "все было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано".

"Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: "Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали". А в другом - что "вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой". Такое читать детям нельзя. География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины", - отметил он.

Задача Русского географического общества - чтобы люди сначала увидели, а потом полюбили свою страну: область, город, деревню, подчеркнул Шойгу.

"Поэтому мы поддерживаем региональные учебники, когда ребята изучают не абстрактные материки, а свои места и открывают их заново. Работы у нас впереди много, но это, знаете, хорошая работа - она возвращает уважение к себе и к своей земле", - сказал он.

Помимо учебников, РГО выпускает множество других изданий - научных, просветительских, экспедиционных, добавил Шойгу. "И все они направлены на то же: учить видеть и понимать страну", - пояснил он.

РГО также проводит и конкурсы - например, "Лучший гид России", добавил Шойгу.

"Тысячи участников со всей страны - молодые, увлеченные, талантливые. Это напоминает телевизионные шоу, где люди соревнуются в пении или юморе, но здесь другое - это соревнование в знании своей земли. Иногда я думаю: если бы мы так же настойчиво продвигали географию и историю, как продвигаем банковские продукты или памперсы, мы бы знали страну гораздо лучше. Посмотрите, сколько рекламы про Турцию . А ведь можно было бы показывать вулканы Камчатки , Курилы, Байкал . Если хотя бы часть рекламного времени посвятить рассказу о России, я уверен - интерес к ней вырос бы мгновенно", - сказал Шойгу.