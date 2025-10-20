Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 510 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.