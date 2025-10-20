https://ria.ru/20251020/tsentr-2049330277.html
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Украинские войска потеряли за сутки до 510 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:38:00+03:00
2025-10-20T12:38:00+03:00
2025-10-20T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390646_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_6583554c85b027eac388c057cd71e129.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
днепропетровская область
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
МО РФ: ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки