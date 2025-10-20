Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.10.2025
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Украинские войска потеряли за сутки до 510 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность, красноармейск, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 510 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
