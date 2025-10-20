https://ria.ru/20251020/tramp-2049462464.html
Трамп уверен, что добьется справедливой сделки с Си Цзиньпином
Трамп уверен, что добьется справедливой сделки с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что всё еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться... РИА Новости, 20.10.2025
Трамп уверен, что добьется справедливой сделки с Си Цзиньпином
Трамп выразил уверенность, что добьется честной торговой сделки с Си Цзиньпином