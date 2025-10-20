Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Ранее в суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.