Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова - РИА Новости, 20.10.2025
13:23 20.10.2025 (обновлено: 13:42 20.10.2025)
Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова - РИА Новости, 20.10.2025
Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману, который был заочно осужден на 13 лет по делу об убийстве певца Игоря Талькова,... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:23:00+03:00
2025-10-20T13:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
рсфср
израиль
игорь тальков
санкт-петербургский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, рсфср, израиль, игорь тальков, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, РСФСР, Израиль, Игорь Тальков, Санкт-Петербургский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Суд Петербурга оставил в силе приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Игорь Тальков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману, который был заочно осужден на 13 лет по делу об убийстве певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура в апелляционном порядке отстояла законность приговора по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Санкт-Петербургский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры Санкт-Петербурга оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения, решение районного суда - без изменения", - сообщает пресс-служба.
В апреле 2025 года на основании заочного приговора Петроградского районного суда Шляфман признан виновным по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, в январе 2022 года заочно арестован в России.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что в апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, а Шляфмана оправдать. "Представитель потерпевшей возражала против удовлетворения апелляционных жалоб. Прокурор просила приговор оставить без изменений", - добавил в пресс-службе судов.
Ранее в суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову, который являлся директором певицы Азизы, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Игорь Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе баллистической экспертизы были сделаны выводы о том, что выстрел был произведен из револьвера, который принадлежал Малахову, с близкого расстояния, примерно 40-50 см, следы свинца остались на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Из показаний свидетелей и сопоставления их с выводами экспертиз следует, что Шляфман вырвал оружие из рук Малахова, хотел застрелить его, но пуля попала в певца. Также следы крови и расположение капель помогли экспертам сделать вывод о том, что стрелявший находился чуть выше Талькова, в то время как Малахов находился на полу, удерживаемый охраной артиста.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что на допросах специалистов, во время стадии предварительного расследования, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
ПроисшествияСанкт-ПетербургРСФСРИзраильИгорь ТальковСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала