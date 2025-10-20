Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела о нападении на женщину в Казани отправили под домашний арест - РИА Новости, 20.10.2025
12:07 20.10.2025
Фигуранта дела о нападении на женщину в Казани отправили под домашний арест
Фигуранта дела о нападении на женщину в Казани отправили под домашний арест
происшествия
казань
россия
таджикистан
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, казань, россия, таджикистан, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Таджикистан, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранта дела о нападении на женщину в Казани отправили под домашний арест

Подозреваемого в нападении с ножом Галлямова отправили под домашний арест

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Советский районный суд Казани отправил под домашний арест Булата Галлямова - одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Галлямова меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды
Суд вынес приговор участнику нападения на полицейских в Чечне
16 октября, 19:08
Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении: двое родственников потерпевшей, начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций и двое пособников. По ее словам, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья - попытался скрыться от следствия на территории Таджикистана, но был задержан, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
В субботу Советский районный суд Казани арестовал одного из подозреваемых по делу Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супругу и свекру потерпевшей Ивану и Станиславу Шевыревым на 72 часа.
Автомобиль Следственного комитета России
В Волгоградской области мужчину заподозрили в нападении на таксиста
10 октября, 16:40
 
ПроисшествияКазаньРоссияТаджикистанИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
