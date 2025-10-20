Фигуранта дела о нападении на женщину в Казани отправили под домашний арест

КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Советский районный суд Казани отправил под домашний арест Булата Галлямова - одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд избрал в отношении Галлямова меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали пятерых подозреваемых по делу о нападении: двое родственников потерпевшей, начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций и двое пособников. По ее словам, предполагаемый исполнитель преступления - 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья - попытался скрыться от следствия на территории Таджикистана , но был задержан, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.