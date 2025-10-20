В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Двусторонние связи России и КНДР находятся на пике развития, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.

Законодатель провела встречу с руководителем группы содействия развитию корейско-российской дружбы в Верховном народном собрании КНДР Ли Чхолем. Парламентская делегация КНДР находится с визитом в Москве

"Подписание в 2024 году основополагающего межгосударственного документа – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран – закрепило выход традиционно дружественных, добрососедских отношений на качественно новый уровень. В нем заложены базовые принципы развития сотрудничества, нацеленного на всестороннее углубление партнерства и стратегического взаимодействия", - сказала сенатор.

Святенко подчеркнула, что на основании статьи 4 Договора воинские подразделения Корейской народной армии приняли участие в освобождении Курской области от украинских вооруженных группировок и банд иностранных наемников. "Мы всегда будем помнить, что в нынешний сложный исторический момент КНДР была рядом с нами", - сказала она.

Вице-спикер СФ отметила, что активно работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По ее словам, налаживается приграничное взаимодействие, знаковым событием стало начало строительства автомобильного моста через реку Туманная. Также возобновилось авиасообщение между Москвой и Пхеньяном.

Совет Федерации готов к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы с корейскими коллегами на благо наших стран и народов", - отметила она.

Со своей стороны Ли Чхоль выразил уверенность, что визит делегации КНДР в Россию послужит расширению межпарламентского сотрудничества и взаимовыгодных связей двух стран. "Сегодня наши отношения поднялись на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.

Состоялась также встреча Ли Чхоля с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, руководителем группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР Владимиром Джабаровым

Сенатор отметил, что прошлый год ознаменовал собой значительный подъем в двусторонних отношениях. "Высоко ценим твердую поддержку руководством КНДР специальной военной операции на Украине и в целом внешнеполитического курса России на мировой арене", - сказал политик.

Джабаров также отметил, что межпарламентский диалог призван занимать важное место в российско-корейских межгосударственных отношениях. "Мы готовы к наращиванию интенсивности контактов. Большую роль в этом деле отводим группам дружбы", - сказал сенатор.

Вонсаном, Джабаров сообщил, что Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание развитию межрегионального сотрудничества. Уже налажены побратимские связи между Москвой и Пхеньяном, Владивостоком Находкой и городом Расон, Улан-Удэ и Хэчжу. В сентябре этого года Курск установил партнерские отношения с северокорейским городом Кэсон