В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР - РИА Новости, 20.10.2025
18:40 20.10.2025
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
Двусторонние связи России и КНДР находятся на пике развития, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР

Сенатор Святенко: двусторонние связи России и КНДР находятся на пике развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Двусторонние связи России и КНДР находятся на пике развития, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко.
Законодатель провела встречу с руководителем группы содействия развитию корейско-российской дружбы в Верховном народном собрании КНДР Ли Чхолем. Парламентская делегация КНДР находится с визитом в Москве.
В ходе беседы Святенко отметила, что благодаря особому вниманию лидеров обеих стран – президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына двусторонние связи Москвы и Пхеньяна сейчас находятся на пике развития.
"Подписание в 2024 году основополагающего межгосударственного документа – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран – закрепило выход традиционно дружественных, добрососедских отношений на качественно новый уровень. В нем заложены базовые принципы развития сотрудничества, нацеленного на всестороннее углубление партнерства и стратегического взаимодействия", - сказала сенатор.
Святенко подчеркнула, что на основании статьи 4 Договора воинские подразделения Корейской народной армии приняли участие в освобождении Курской области от украинских вооруженных группировок и банд иностранных наемников. "Мы всегда будем помнить, что в нынешний сложный исторический момент КНДР была рядом с нами", - сказала она.
Вице-спикер СФ отметила, что активно работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По ее словам, налаживается приграничное взаимодействие, знаковым событием стало начало строительства автомобильного моста через реку Туманная. Также возобновилось авиасообщение между Москвой и Пхеньяном.
"Совет Федерации готов к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы с корейскими коллегами на благо наших стран и народов", - отметила она.
Со своей стороны Ли Чхоль выразил уверенность, что визит делегации КНДР в Россию послужит расширению межпарламентского сотрудничества и взаимовыгодных связей двух стран. "Сегодня наши отношения поднялись на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.
Состоялась также встреча Ли Чхоля с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, руководителем группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР Владимиром Джабаровым.
Сенатор отметил, что прошлый год ознаменовал собой значительный подъем в двусторонних отношениях. "Высоко ценим твердую поддержку руководством КНДР специальной военной операции на Украине и в целом внешнеполитического курса России на мировой арене", - сказал политик.
Джабаров также отметил, что межпарламентский диалог призван занимать важное место в российско-корейских межгосударственных отношениях. "Мы готовы к наращиванию интенсивности контактов. Большую роль в этом деле отводим группам дружбы", - сказал сенатор.
Джабаров сообщил, что Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание развитию межрегионального сотрудничества. Уже налажены побратимские связи между Москвой и Пхеньяном, Владивостоком и Вонсаном, Находкой и городом Расон, Улан-Удэ и Хэчжу. В сентябре этого года Курск установил партнерские отношения с северокорейским городом Кэсон.
Парламентарий отметил, что за прошлый год зафиксирован пятикратный рост двусторонних туристических обменов. Он подчеркнул важность развития сотрудничества в сфере науки, технологий и высшего образования. Сохраняется также интерес к обучению в российских вузах, в которых сейчас обучается более 130 граждан КНДР.
