В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению - РИА Новости, 20.10.2025
15:24 20.10.2025
В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению
В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению - РИА Новости, 20.10.2025
В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению
Конституционный комитет Совфеда поддержал закон, упрощающий порядок оформления гражданства по рождению, подать соответствующее заявление можно будет в... РИА Новости, 20.10.2025
общество
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда поддержал закон, упрощающий порядок оформления гражданства по рождению, подать соответствующее заявление можно будет в электронной форме.
Совфед намерен рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.
Изменения вносятся в статьи 13 и 32 закона "О гражданстве Российской Федерации".
Документ дает возможность законному представителю ребенка подать в электронной форме заявление об оформлении российского гражданства ребенку по рождению.
Сейчас такое заявление можно подать в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично. В свою очередь МВД России наделяется полномочием по утверждению порядка подачи электронного заявления.
Таким образом упрощается порядок оформления российского гражданства, приобретенного по рождению. Подать заявление смогут, в том числе, военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции.
