В Совфеде поддержали упрощение оформления гражданства по рождению

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда поддержал закон, упрощающий порядок оформления гражданства по рождению, подать соответствующее заявление можно будет в электронной форме.

Совфед намерен рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.

Изменения вносятся в статьи 13 и 32 закона "О гражданстве Российской Федерации".

Документ дает возможность законному представителю ребенка подать в электронной форме заявление об оформлении российского гражданства ребенку по рождению.

Сейчас такое заявление можно подать в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично. В свою очередь МВД России наделяется полномочием по утверждению порядка подачи электронного заявления.