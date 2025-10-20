Рейтинг@Mail.ru
Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 20.10.2025 (обновлено: 15:09 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/sovfed-2049390095.html
Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония
Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония - РИА Новости, 20.10.2025
Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:07:00+03:00
2025-10-20T15:09:00+03:00
сша
россия
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
https://ria.ru/20251014/sovfedja-2048141630.html
https://ria.ru/20251008/volodin-2047047838.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, совет федерации рф, в мире
США, Россия, Совет Федерации РФ, В мире
Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония

Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, сообщил источник в Совфеде РИА Новости.
"Поддержали", - сказал собеседник агентства.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В СФ назвали бахвальством угрозу генерала США об ударах по Калининграду
14 октября, 12:01
Совфед намерен рассмотреть закон на пленарном заседании 22 октября.
Законом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
8 октября, 13:12
 
СШАРоссияСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала