Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, сообщил источник в Совфеде РИА Новости.