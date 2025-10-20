Комитет СФ поддержал закон о денонсации соглашения об утилизации плутония

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, сообщил источник в Совфеде РИА Новости.
"Поддержали", - сказал собеседник агентства.
Совфед намерен рассмотреть закон на пленарном заседании 22 октября.
Законом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали - коренное изменение обстоятельств - введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.