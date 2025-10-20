На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На Солнце зафиксировали сильную вспышку, сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 08:27 — уровень M1.0 (сильная)", — говорится на ее сайте.
Ученые уточнили, что активность вспышек почти полностью стабилизируется в понедельник.
В лаборатории добавили, что вчера геомагнитная обстановка была спокойной, активность Солнца — умеренно повышенной, но в то же время спадающей и не несла рисков для Земли.
"На Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие пять-семь дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье", — добавили специалисты.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
