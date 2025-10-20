Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка
09:55 20.10.2025 (обновлено: 11:03 20.10.2025)
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце зафиксировали сильную вспышку, сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На Солнце зафиксировали сильную вспышку, сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 08:27 — уровень M1.0 (сильная)", — говорится на ее сайте.
Ученые уточнили, что активность вспышек почти полностью стабилизируется в понедельник.
В лаборатории добавили, что вчера геомагнитная обстановка была спокойной, активность Солнца — умеренно повышенной, но в то же время спадающей и не несла рисков для Земли.
"На Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие пять-семь дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье", — добавили специалисты.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

