Слуцкий заявил о готовности Европы сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верхушка антироссийского истеблишмента Европы готова на любые провокации, чтобы сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и не допустить окончательного урегулирования украинского кризиса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Верхушка антироссийского истеблишмента Старого Света готова на любые провокации, чтобы сорвать предстоящий саммит и не допустить окончательного урегулирования кризиса. Очнувшись от шока после провала вояжа Зеленского в Вашингтон, где он вместо "томагавков" получил от Трампа лишь комплимент своему пиджаку, его европейские покровители сосредоточились на дискредитации российско-американских усилий по завершению украинского конфликта. Эскалация, а не мир - их путь политического самосохранения. На самом деле, путь в никуда, на свалку истории", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его мнению, единственная цель планируемой встречи европейских лидеров 24 октября в Лондоне - получить место за столом переговоров в Будапеште. Однако Слуцкий сомневается, что на это есть хотя бы "малейший шанс", ведь Путин и Трамп "вряд ли нуждаются в одобрении макронов, мерцов и стармеров, как и в их компании в Венгрии".
"Сегодня состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств (РФ и США Сергея - ред.) Лаврова и (Марко - ред.) Рубио в рамках подготовки встречи президентов РФ и США. У обеих сторон настрой на поиск эффективных путей мирного урегулирования украинского конфликта. И именно это не устраивает, например, так называемую главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая уже самонадеянно заявляет, что, мол, "из встречи Россия - США ничего не выйдет", если в ней не будут участвовать ЕС и Украина", - напомнил Слуцкий.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.