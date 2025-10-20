Слуцкий заявил о готовности Европы сорвать встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верхушка антироссийского истеблишмента Европы готова на любые провокации, чтобы сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и не допустить окончательного урегулирования украинского кризиса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.