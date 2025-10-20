Рейтинг@Mail.ru
Словакия и ОАЭ возлагают надежды на встречу Путина и Трампа, заявил Фицо
22:56 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/slovakija-2049484680.html
Словакия и ОАЭ возлагают надежды на встречу Путина и Трампа, заявил Фицо
в мире
россия
оаэ
сша
роберт фицо
юрий ушаков
владимир путин
в мире, россия, оаэ, сша, роберт фицо, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, ОАЭ, США, Роберт Фицо, Юрий Ушаков, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия и ОАЭ возлагают большие надежды на новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее в понедельник эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что Фицо и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече в Абу-Даби подчеркнули важность разрешения кризисов на Ближнем Востоке и в других регионах дипломатическим путем.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Слуцкий заявил о готовности Европы сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 22:08
"Неудивительно, что значительную часть нашей встречи мы посвятили войне на Украине, у которой, как мы оба убеждены, нет военного решения, и мы возлагаем большие надежды на саммит Трамп-Путин в Будапеште", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* по итогам его переговоров с президентом ОАЭ в понедельник.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Встреча Путина и Трампа в Венгрии станет сигналом для Европы, пишут СМИ
Вчера, 10:54
 
