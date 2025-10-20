Словакия и ОАЭ возлагают надежды на встречу Путина и Трампа, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Словакия и ОАЭ возлагают большие надежды на новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Ранее в понедельник эмиратское информационное агентство WAM сообщило, что Фицо и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече в Абу-Даби подчеркнули важность разрешения кризисов на Ближнем Востоке и в других регионах дипломатическим путем.
"Неудивительно, что значительную часть нашей встречи мы посвятили войне на Украине, у которой, как мы оба убеждены, нет военного решения, и мы возлагаем большие надежды на саммит Трамп-Путин в Будапеште", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* по итогам его переговоров с президентом ОАЭ в понедельник.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
