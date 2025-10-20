Рейтинг@Mail.ru
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/serbiya-2049426579.html
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей - РИА Новости, 20.10.2025
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей
Сербский народ никогда не забудет жертву советских воинов-освободителей, которые погибли при освобождении Югославии во Второй мировой войне, заявил министр в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:09:00+03:00
2025-10-20T17:09:00+03:00
в мире
сербия
югославия
россия
братислав гашич
александр боцан-харченко
сергей черемин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049424173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07d24c9f5df170bf59d3c15a9d75c9c4.jpg
https://ria.ru/20251018/diplomaty-2049121089.html
https://ria.ru/20250509/veteran-2015917862.html
https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html
сербия
югославия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049424173_87:0:1183:822_1920x0_80_0_0_52303eeaf6654e88c6201a632d56b2e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, югославия, россия, братислав гашич, александр боцан-харченко, сергей черемин, снг, ил-18
В мире, Сербия, Югославия, Россия, Братислав Гашич, Александр Боцан-Харченко, Сергей Черемин, СНГ, Ил-18
В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей

Министр Попович: Сербия никогда не забудет жертвы советских солдат-освободителей

© Фото : Посольство России в СербииВенки у мемориала советским и югославским воинам "Освободителям Белграда"
Венки у мемориала советским и югославским воинам Освободителям Белграда - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Посольство России в Сербии
Венки у мемориала советским и югославским воинам "Освободителям Белграда"
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет жертву советских воинов-освободителей, которые погибли при освобождении Югославии во Второй мировой войне, заявил министр в правительстве Сербии без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия" Ненад Попович.
Представители правительства Сербии, посольства России, делегация города Москвы и посольств стран СНГ возложили венки к мемориалу советским и югославским воинам-освободителям у мемориала "Освободителям Белграда". Кабмин Сербии на церемонии представляли министр обороны Братислав Гашич, министр труда, соцзащиты и по вопросам ветеранов Милица Джурджевич-Стаменковски, и Ненад Попович.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в Сербии
18 октября, 18:01
"Двадцатое октября - особая дата для всего сербского народа. Вековая дружба и братство между Сербией и Россией являются основой нашего стратегического партнерства. Сербский народ никогда не забудет жертвы советских солдат, чьи останки покоятся на сербской земле", - цитирует пресс-служба заявление Поповича.
По словам сербского министра, Россию и Сербию связывает совместная борьба против зла и угнетения.
"Россия и Сербия вместе победили нацистскую Германию и ее союзников во Второй мировой войне. Сегодня, когда нацистские идеологии и ксенофобия снова поднимают свои головы, важно помнить уроки прошлого и быть вместе. Наши народы — братья навсегда", - подчеркнул почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия".
Он добавил, что "никакие искусственные барьеры, никакие временные политические конъюнктуры не смогут разрушить духовную и историческую связь между нашими народами".
Российскую делегацию в понедельник представляли посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин. В церемонии также участвовали представительстве посольств Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Сербский ветеран рассказал, как освобождали Белград
9 мая, 08:24
В понедельник также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
История, которую нельзя переписать. Как СССР вернул свободу Европе
28 апреля, 09:00
 
В миреСербияЮгославияРоссияБратислав ГашичАлександр Боцан-ХарченкоСергей ЧереминСНГИл-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала