В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей

БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет жертву советских воинов-освободителей, которые погибли при освобождении Югославии во Второй мировой войне, заявил министр в правительстве Сербии без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия" Ненад Попович.
Представители правительства Сербии, посольства России, делегация города Москвы и посольств стран СНГ возложили венки к мемориалу советским и югославским воинам-освободителям у мемориала "Освободителям Белграда". Кабмин Сербии на церемонии представляли министр обороны Братислав Гашич, министр труда, соцзащиты и по вопросам ветеранов Милица Джурджевич-Стаменковски, и Ненад Попович.
"Двадцатое октября - особая дата для всего сербского народа. Вековая дружба и братство между Сербией и Россией являются основой нашего стратегического партнерства. Сербский народ никогда не забудет жертвы советских солдат, чьи останки покоятся на сербской земле", - цитирует пресс-служба заявление Поповича.
По словам сербского министра, Россию и Сербию связывает совместная борьба против зла и угнетения.
"Россия и Сербия вместе победили нацистскую Германию и ее союзников во Второй мировой войне. Сегодня, когда нацистские идеологии и ксенофобия снова поднимают свои головы, важно помнить уроки прошлого и быть вместе. Наши народы — братья навсегда", - подчеркнул почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия".
Он добавил, что "никакие искусственные барьеры, никакие временные политические конъюнктуры не смогут разрушить духовную и историческую связь между нашими народами".
Российскую делегацию в понедельник представляли посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин. В церемонии также участвовали представительстве посольств Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана.
В понедельник также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
