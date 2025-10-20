© Фото : Посольство России в Сербии Венки у мемориала советским и югославским воинам "Освободителям Белграда"

В Сербии заявили, что не забудут погибших советских воинов-освободителей

БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Сербский народ никогда не забудет жертву советских воинов-освободителей, которые погибли при освобождении Югославии во Второй мировой войне, заявил министр в правительстве Сербии без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия" Ненад Попович.

Представители правительства Сербии , посольства России , делегация города Москвы и посольств стран СНГ возложили венки к мемориалу советским и югославским воинам-освободителям у мемориала "Освободителям Белграда". Кабмин Сербии на церемонии представляли министр обороны Братислав Гашич , министр труда, соцзащиты и по вопросам ветеранов Милица Джурджевич-Стаменковски, и Ненад Попович.

"Двадцатое октября - особая дата для всего сербского народа. Вековая дружба и братство между Сербией и Россией являются основой нашего стратегического партнерства. Сербский народ никогда не забудет жертвы советских солдат, чьи останки покоятся на сербской земле", - цитирует пресс-служба заявление Поповича.

По словам сербского министра, Россию и Сербию связывает совместная борьба против зла и угнетения.

"Россия и Сербия вместе победили нацистскую Германию и ее союзников во Второй мировой войне. Сегодня, когда нацистские идеологии и ксенофобия снова поднимают свои головы, важно помнить уроки прошлого и быть вместе. Наши народы — братья навсегда", - подчеркнул почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия".

Он добавил, что "никакие искусственные барьеры, никакие временные политические конъюнктуры не смогут разрушить духовную и историческую связь между нашими народами".

В понедельник также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом . Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным эк ипаже м Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито