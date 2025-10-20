Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Буксующее согласование 19-го по счету пакета санкций против России, а также военную и финансовую поддержку Киева будут обсуждать главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник.

Евросоюз начал обсуждать очередные ограничения еще в августе этого года, и в Брюсселе рассчитывали ввести их в действие уже в сентябре, однако согласование затормозилось из-за позиции Венгрии Словакии . В настоящее время пакет все еще находится на техническом обсуждении у постоянных представителей стран-членов ЕС

При этом верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признавала, что с каждым пакетом Еврокомиссии все сложнее достичь согласия всех 27 стран сообщества и наполнить очередной пакет.

"Совет ЕС обсудит усиление давления на Россию , включая 19-й пакет санкций, меры по пресечению деятельности теневого флота и противодействию гибридной деятельности России", - указывается в повестке заседания.

Ранее Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.

СМИ сообщали, что Каллас также продвигает идею принятия совместной декларации стран ЕС для ведения переговоров о принудительном досмотре судов со странами, под флагами которых якобы передвигаются корабли, перевозящие российскую нефть.

Военную и финансовую поддержку Киева министры хотят обсудить после беседы с главой МИД Украины Андреем Сибигой. "В ходе последующей дискуссии Совет ЕС проведет стратегическое обсуждение всех направлений поддержки ЕС Украины . Обсуждение будет сосредоточено на том, как наращивать существующие обязательства ЕС для дальнейшего укрепления вклада в гарантии безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Это включает в себя дальнейшее усиление военной поддержки Украины и ее оборонной промышленности, финансовую поддержку, а также энергетическую сферу", - указывается в повестке встречи глав МИД ЕС.

В числе других тем, которые хотят обсудить европейские министры, ситуация на Ближнем Востоке и мирное урегулирование обострившегося палестино-израильского конфликта в рамках мирного плана Трампа. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что главы МИД стран Евросоюза обсудят внесенное ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен предложение о частичной приостановке соглашения о партнерстве с Израилем и санкциях против израильских министров и поселенцев. Министры, в частности, могут принять решение отклонить такое предложение в связи с началом урегулирования ситуации вокруг сектора Газа.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе США . С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 18 пакетов санкций против России.

После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".

Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.