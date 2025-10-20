Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.