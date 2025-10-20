Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
12:53 20.10.2025
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии - РИА Новости, 20.10.2025
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии
Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:53:00+03:00
2025-10-20T12:53:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
дмитрий песков
юрий ушаков
владимир путин
владимир зеленский
https://ria.ru/20251020/peskov-2049337090.html
россия
сша
будапешт
венгрия
в мире, россия, сша, будапешт, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, владимир зеленский, венгрия, встреча путина и трампа
В мире, Россия, США, Будапешт, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Венгрия, Встреча Путина и Трампа
Песков прокомментировал возможность участия Зеленского в саммите в Венгрии

Песков: пока нет детализации встречи Путина и Трампа в Будапеште

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.
"Пока нет никакой детализации встречи, о возможности которой говорили два президента", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Песков рассказал, почему саммит России и США проведут в Венгрии
В миреРоссияСШАБудапештДмитрий ПесковЮрий УшаковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВенгрияВстреча Путина и Трампа
 
 
