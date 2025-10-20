Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о работе внешнеполитических ведомств перед саммитом с США - РИА Новости, 20.10.2025
13:03 20.10.2025
Песков рассказал о работе внешнеполитических ведомств перед саммитом с США
Песков рассказал о работе внешнеполитических ведомств перед саммитом с США
Внешнеполитические ведомства России и США проведут работу перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 20.10.2025
2025
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе внешнеполитических ведомств перед саммитом с США

Песков: МИД и Госдеп проведут работу перед встречей Путина и Трампа

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Внешнеполитические ведомства России и США проведут работу перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
"Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств. Наши министерства иностранных дел, госдепартамент - их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили", - сказал Песков журналистам на вопрос, известны ли уже детали предстоящей встречи лидеров России и США.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом
