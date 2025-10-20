Польша строит на границе систему для борьбы с дронами

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек в эфире Польского телевидения.

"Мы как министерство внутренних дел и администрации совместно с Пограничной стражей находимся в процессе построения таких возможностей (борьбы с дронами – ред.). Когда эта система будет смонтирована, мы будем об этом информировать", - сказал Мрочек.

Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в будущем году.

"У нас уже есть элементы этой системы, но мы начинаем строительство комплекса охраны восточной грани и хотим закончить его достаточно быстро. Так что в следующем году мы уже будем иметь достаточно серьезные возможности в этой области", - сказал замминистра.

При этом он отметил, что пограничники в части борьбы с дронами не намерены выполнять задачи военных.