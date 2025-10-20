Рейтинг@Mail.ru
Польша строит на границе систему для борьбы с дронами - РИА Новости, 20.10.2025
09:57 20.10.2025
Польша строит на границе систему для борьбы с дронами
Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек в эфире... РИА Новости, 20.10.2025
в мире, польша, россия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Польша, Россия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Чеслав Мрочек в эфире Польского телевидения.
"Мы как министерство внутренних дел и администрации совместно с Пограничной стражей находимся в процессе построения таких возможностей (борьбы с дронами – ред.). Когда эта система будет смонтирована, мы будем об этом информировать", - сказал Мрочек.
Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в будущем году.
"У нас уже есть элементы этой системы, но мы начинаем строительство комплекса охраны восточной грани и хотим закончить его достаточно быстро. Так что в следующем году мы уже будем иметь достаточно серьезные возможности в этой области", - сказал замминистра.
При этом он отметил, что пограничники в части борьбы с дронами не намерены выполнять задачи военных.
"Мы не будем дублировать системы ПВО, которыми располагает Войско польское. Дроны используют в том числе контрабандисты", - сказал Мрочек.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
