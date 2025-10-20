Рейтинг@Mail.ru
Россияне сообщают о сбое в работе Pinterest - РИА Новости, 20.10.2025
23:22 20.10.2025
Россияне сообщают о сбое в работе Pinterest
Россияне сообщают о сбое социального интернет-сервиса, фотохостинга Pinterest, насчитывается почти 1,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию...
Новости
Технологии, Россия
Россияне сообщают о сбое в работе Pinterest

Пользователи Pinterest жалуются на сбой в работе сервиса

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое социального интернет-сервиса, фотохостинга Pinterest, насчитывается почти 1,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
При входе на сайт Pinterest появляется надпись: "Внутренняя ошибка сервера". Указано, что сервер временно не может обработать запрос и рекомендуется повторить попытку позже, передает корреспондент РИА Новости.
ТехнологииРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала