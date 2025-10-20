Россияне сообщают о сбое в работе Pinterest

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое социального интернет-сервиса, фотохостинга Pinterest, насчитывается почти 1,3 тысячи жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

При входе на сайт Pinterest появляется надпись: "Внутренняя ошибка сервера". Указано, что сервер временно не может обработать запрос и рекомендуется повторить попытку позже, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно Downdetector, почти половина пользователей сообщает о сбое сайта. Кроме того, жалуются на сбой мобильного приложения и плохую работу личного кабинета. При этом работа сервиса не зависит от операционной системы - согласно сервису мониторинга, поступает одинаковое количество жалоб как от пользователей на Android, так и на iOS.