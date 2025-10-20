https://ria.ru/20251020/peterburg-2049406146.html
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре
Пожар произошел в пятикомнатной квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пострадали двое детей, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.10.2025
