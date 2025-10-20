Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 20.10.2025 (обновлено: 16:41 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/peterburg-2049406146.html
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре - РИА Новости, 20.10.2025
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре
Пожар произошел в пятикомнатной квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пострадали двое детей, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:15:00+03:00
2025-10-20T16:41:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251018/kurgan-2049131216.html
https://ria.ru/20251020/podzhog-2049276581.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге двое детей пострадали при пожаре

В Петербурге при пожаре в квартире пострадали двое детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел в пятикомнатной квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пострадали двое детей, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в доме на Наличной улице. В пятикомнатной квартире площадью 95 квадратных метров выгорела обстановка комнаты площадью 20 квадратных метров. В 15.32 мск пожар был ликвидирован.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта
18 октября, 19:28
"Из опасной зоны эвакуированы 13 человек. В результате пожара пострадали двое несовершеннолетних: мальчик и девочка, - госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу также сообщило, что пострадавшие дети - полуторагодовалая девочка и мальчик 2,5 года.
Пожар произошел в пятикомнатной коммунальной квартире. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут. Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели МЧС России, сообщает ведомство.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В ГУМВД назвали причину пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
Вчера, 07:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала