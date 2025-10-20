Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
12:48 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/peskov-2049335010.html
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 20.10.2025
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит проделать много "домашней работы", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:48:00+03:00
2025-10-20T12:48:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
встреча путина и трампа
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: перед встречей Путина и Трампа предстоит сделать много домашней работы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит проделать много "домашней работы", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
"Предстоит еще сделать много домашней работы", - сказал Песков журналистам и отметил, что никаких деталей предстоящей встречи пока нет.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом
Вчера, 12:03
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
