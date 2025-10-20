https://ria.ru/20251020/peskov-2049335010.html
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предстоит проделать много "домашней работы", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:48:00+03:00
