В Пекине открывается четвертый пленум ЦК КПК

ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Четвертый пленум 20-го созыва Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) открывается в Пекине в понедельник и продлится до 23 октября, руководство Китая в предстоящие дни обсудит план 15-й пятилетки, который определит ключевые направления социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.

Высшими руководящими органами КПК являются проходящий раз в пять лет Всекитайский съезд КПК и избираемый им ЦК, в промежутках между съездами ЦК КПК проводит пленарные заседания для обсуждения и принятия ключевых политических решений. Пленумы обычно проходят не реже одного раза в год, но бывали и исключения. Предыдущий, третий пленум проходил с 15 по 18 июля 2024 года.

По данным агентства Синьхуа, повестка нынешнего пленума довольно насыщенная, участники заседаний заслушают отчет о работе Политбюро ЦК КПК и рассмотрят предложения по разработке 15-го пятилетнего плана развития страны. Предложения по новому плану будут обнародованы после пленума, а окончательный план будет представлен в марте 2026 года, когда его рассмотрит и утвердит главный законодательный орган страны - Всекитайской собрание народных представителей

Первый пятилетний план КНР реализовывался в 1950-х годах, и с тех пор таких планов было 14. Как отмечало Синьхуа, план 15-й пятилетки имеет важное значение, поскольку до 2035 года, когда Китай стремится "в основном достичь социалистической модернизации", осталось всего 10 лет.

"План, как ожидается, будет разработан на основе всесторонней оценки глобальных тенденций и послужит основой для развития Китая в соответствии с меняющимися условиями. Определяя ключевые цели и меры в области экономического роста, технологических инноваций, жизнеобеспечения населения и других областях, план будет уделять приоритетное внимание высококачественному развитию, основанному на инновациях", - сообщило Синьхуа.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова заявила РИА Новости, что в центре пленума будет программа развития экономики Китая на фоне усиления внешнего давления, включая торговую войну с США

"Для Китая важными вопросами для обсуждения на пленуме являются торговая война с США и возможные 100-процентные американские тарифы на китайскую продукцию, а также влияние таких внешних факторов на саму внутреннюю экономическую ситуацию в стране", - заявила Новикова.