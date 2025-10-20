Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Прием заявок на участие в отборочном этапе научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" завершается 3 ноября. Олимпиада, организованная Прием заявок на участие в отборочном этапе научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" завершается 3 ноября. Олимпиада, организованная Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках фестиваля "Новый маршрут", направлена на вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, сообщили в вузе.

Олимпиада проходит в онлайн-формате для учащихся 5-11 классов и студентов колледжей и техникумов. Отборочный тур завершится 3 ноября, а финальный этап пройдет с 10 по 15 ноября на образовательном портале СКФУ.

"В России традиционно сильное олимпиадное движение. Наша олимпиада призвана развивать у школьников творческие способности, повышать их интеллектуальный уровень и популяризировать научные знания. Мы хотим показать будущим абитуриентам разнообразие направлений, которые есть в Северо-Кавказском федеральном университете. Наука может увлечь в любом возрасте, и наша задача — зажечь этот интерес", — отметил руководитель фестиваля "Новый маршрут", директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев.

Олимпиада проводится по 17 направлениям, среди которых 11 общеобразовательных дисциплин и шесть профильных — журналистика, реклама, дизайн, нефтегазовое дело, геология и электроэнергетика.

По словам организаторов, участники, победители и призеры заключительного этапа олимпиады при поступлении в университет получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены к участию в заключительном туре олимпиады СКФУ "45 параллель".

"У молодого поколения есть интерес к науке, есть возможность реализовать себя в разных областях научно-исследовательской, проектной деятельности, проявить себя со школьной скамьи. Наша олимпиада — хорошее подспорье для формирования целеустремленной личности", — сказала начальник Управления по работе с талантами СКФУ Инна Алтыева.

Организаторы ожидают, что в олимпиаде примут участие не менее 15 тысяч обучающихся со всей России.