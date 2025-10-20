Рейтинг@Mail.ru
Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку" - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 20.10.2025 (обновлено: 10:35 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/nauka-2048882650.html
Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку"
Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку" - РИА Новости, 20.10.2025
Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку"
Прием заявок на участие в отборочном этапе научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" завершается 3 ноября. Олимпиада, организованная Северо-Кавказским... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T09:00:00+03:00
2025-10-20T10:35:00+03:00
наука
наука
университетская наука
общество
социальный навигатор
сн_образование
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048883345_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_e8c4f06e19662b70bd794ff8f23da269.jpg
https://ria.ru/20251007/nauka-2046683098.html
россия
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048883345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab591fae71e0ec7c7476ddc51c85b530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, общество, социальный навигатор, сн_образование, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", россия, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь
Наука, Наука, Университетская наука, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", Россия, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь

Завершается прием заявок на участие в олимпиаде "Шаг в науку"

© Getty Images / Valeriy_GЮноша за компьютером
Юноша за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Getty Images / Valeriy_G
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Прием заявок на участие в отборочном этапе научно-образовательной олимпиады "Шаг в науку" завершается 3 ноября. Олимпиада, организованная Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках фестиваля "Новый маршрут", направлена на вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, сообщили в вузе.
Олимпиада проходит в онлайн-формате для учащихся 5-11 классов и студентов колледжей и техникумов. Отборочный тур завершится 3 ноября, а финальный этап пройдет с 10 по 15 ноября на образовательном портале СКФУ.
"В России традиционно сильное олимпиадное движение. Наша олимпиада призвана развивать у школьников творческие способности, повышать их интеллектуальный уровень и популяризировать научные знания. Мы хотим показать будущим абитуриентам разнообразие направлений, которые есть в Северо-Кавказском федеральном университете. Наука может увлечь в любом возрасте, и наша задача — зажечь этот интерес", — отметил руководитель фестиваля "Новый маршрут", директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев.
Олимпиада проводится по 17 направлениям, среди которых 11 общеобразовательных дисциплин и шесть профильных — журналистика, реклама, дизайн, нефтегазовое дело, геология и электроэнергетика.
По словам организаторов, участники, победители и призеры заключительного этапа олимпиады при поступлении в университет получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, памятные призы, а также будут приглашены к участию в заключительном туре олимпиады СКФУ "45 параллель".
Съемочный процесс документального фильма Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в СКФУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа
7 октября, 09:00
"У молодого поколения есть интерес к науке, есть возможность реализовать себя в разных областях научно-исследовательской, проектной деятельности, проявить себя со школьной скамьи. Наша олимпиада — хорошее подспорье для формирования целеустремленной личности", — сказала начальник Управления по работе с талантами СКФУ Инна Алтыева.
Организаторы ожидают, что в олимпиаде примут участие не менее 15 тысяч обучающихся со всей России.
Олимпиада проводится в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Минобрнауки России.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"РоссияСеверо-Кавказский федеральный университетСтаврополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала