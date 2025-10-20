"Одесса все изменит". Украина хочет создать новую угрозу для россиян

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Премьером Молдавии станет человек, проживший последние 20 лет на Украине. Майя Санду доверит ему экономические реформы, которые, судя по всему, сведутся к распродаже остатков госсобственности ради латания дыры в бюджете. Кроме того, новый кабинет министров может угрожать безопасности Приднестровья. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Физика и лирика

Александру Мунтяну 61 год. Он отучился на физика в МГУ имени Ломоносова, а затем на экономиста в Колумбийском университете. В 1990-х работал в молдавском Центробанке, затем стал замдиректора Центра стратегических исследований и реформ (CISR), после возглавил молдавское представительство американского инвестиционного фонда WNISEF.

© Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну © Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну

В целом у Мунтяну хорошие связи с западными финансистами. Например, он основал Американскую торговую палату в Молдавии, там же возглавил Французский альянс. Париж наградил его орденом Почетного легиона.

С 2007-го Мунтяну руководил департаментом прямых инвестиций украинской компании Dragon Capital, а в 2016-м открыл инвестиционную компанию 4i Capital Partners, работающую в Восточной Европе. Участвовал в работе Совета делового сотрудничества при Пакте стабильности (Вена), был сопредседателем, а также председателем Попечительского совета международной школы PSI в Киеве.

Между тем, как только правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" объявила имя своего кандидата в премьеры, в медиа появилась информация, что 4i Capital Partners может быть причастна к отмыванию средств и уходу от уплаты налогов. Правда, будущий премьер поспешил назвать обвинения в коррупции необоснованными.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в медиабанк Игорь Гросу © Sputnik / Мирослав Ротарь Перейти в медиабанк Игорь Гросу

"Присутствие компании в "Досье Пандоры" означает, что она зарегистрирована в офшоре. Это законная практика, широко используемая в международных инвестициях. Компании, которыми я владею или когда-либо управлял, созданы в соответствии с международным законодательством, их деятельность прозрачна и соответствует налоговым нормам", — заявил Мунтяну.

Прощание молдаванина

В президентской партии "Действие и солидарность" полагали, что главой правительства останется Дорин Речан, но он сообщил, что хочет уйти в бизнес. "Я не буду участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад", — сказал Речан.

В то же время он поддержал выдвижение в премьеры Александра Мунтяну. "Я знаю Мунтяну со времени учебы в университете, — рассказал Речан. — Он был моим преподавателем. Кстати, в 1991-м именно он убедил меня пойти на электрофизику. Я хотел заниматься механикой, а он в какой-то момент говорит: Дорин, мир движется от атомов к битам".

Также он похвалил талант Мунтяну "взращивать людей". По словам Речана, новый премьер принесет Молдавии "именно то свежее дыхание, которое необходимо для экономического развития".

Между тем из официальной биографии Речана известно, что высшее образование он получал с 1992-го по 1996-й в Академии экономических исследований по профилю "управление международными экономическими отношениями". В дальнейшем тоже никак не был связан ни с механикой, ни с электрофизикой, зато с 2010-го работал в правительстве Молдавии.

Как бы там ни было, в оппозиционном лагере уверены, что Речан просто не хочет возглавлять правительство, видя приближающийся экономический крах Молдавии. "В правящей партии осознают, что после пяти лет их правления ситуация в экономике очень плохая и дальше будет только хуже. <…> Кризис будет углубляться, так как страна, по сути, живет в долг, расплачиваться за который придется нашим внукам и правнукам. Ситуацию в социальной сфере можно назвать геноцидом граждан Молдавии. <...> Недовольство народа будет только расти, и желающих взять на себя роль камикадзе на пару месяцев будет немного", — уверен экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

Примечательно, что Мунтяну не был первым кандидатом на замену Речана. Президентская партия предложила пост премьер-министра предпринимателю Василе Тофану, но он отказался. При этом бизнесмен сослался на профессиональные обязательства перед партнерами.

Времени нет

Даже лояльные Майе Санду СМИ признают, что правительство Речана целиком сконцентрировалось на обеспечении чрезвычайного положения в республике и борьбе с так называемой "российской угрозой". При этом власти практически ничего не делали для преодоления экономического кризиса. От Мунтяну ждут чуда, которое вернет жителям Молдавии веру в европейское будущее страны.

© AP Photo / Vadim Ghirda Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова © AP Photo / Vadim Ghirda Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова

Впрочем, несмотря на то, что Молдавия — парламентская республика, реальная власть по-прежнему сконцентрирована в руках Санду. Премьер-министр, тем более без опыта политической борьбы, будет только проводником ее воли.

Политический аналитик Дмитрий Кисеев рассказал РИА Новости, что за новым премьером стоят западные финансовые структуры. По его словам, если перед Речаном Санду поставила задачу создать репрессивный аппарат, чтобы карать оппозицию, то Мунтяну должен будет залатать дыру размером в 30% бюджета.

"Это не значит, что нажим на противников режима ослабнет. Все может остаться как есть. С точки зрения президента, механизм отлажен и работает без сбоев, поэтому его можно пока не трогать. Но теперь Санду нужно решить финансовые проблемы. Мунтяну отлично для этого подходит. Правда, не стоит ждать от него чудотворных реформ. Скорее всего, он сконцентрируется на приватизации того, что еще не успели пустить с молотка. Например, уже ходят слухи о продаже железной дороги", — пояснил Кисеев.

Молдавский политик Василий Боля полагает, что у Речана и Мунтяну могут быть различные методы работы, однако новый премьер, как и его предшественник, будет во всем слушаться Санду.

"Прежде всего Мунтяну должен будет провести территориальную реформу. В 2027-м в Молдавии пройдут местные выборы, до этого правительство хочет укрупнить районы, так как сейчас население некоторых из них сократилось в шесть-семь раз. При этом ради одного города и нескольких деревень приходится содержать отдельный бюрократический аппарат. <…> Другое дело, что мы не знаем, как именно Санду проведет реформу и что она хочет получить в итоге", — говорит Боля.

Другим важным направлением работы нового правительства, по его словам, может стать усиление давления на Приднестровье. "В частности, на это указывают украинское прошлое Мунтяну и отставка мэра Одессы Геннадия Труханова, которого заменили на бригадного генерала Сергея Лысака. Кольцо вокруг Тирасполя сжимается", — подчеркивает Боля.