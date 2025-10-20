https://ria.ru/20251020/minoborony-2049332560.html
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.10.2025
ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли за сутки свыше 350 военнослужащих, сообщило Минобороны... РИА Новости, 20.10.2025
