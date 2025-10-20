https://ria.ru/20251020/minfin-2049371422.html
Минфин России дал рекомендации по краткосрочным и долгосрочным сбережениям
экономика
россия
алексей моисеев
гознак
Минфин России дал рекомендации по краткосрочным и долгосрочным сбережениям
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минфин рекомендует россиянам хранить краткосрочные сбережения на рублевых депозитах в банках, а долгосрочные вкладывать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом на Петербургской бирже.
«
"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес их в ту же категорию, что и ОФЗ, то есть более долгосрочные сбережения — не надо пытаться ими торговать каждый день, потому что транзакционные издержки в конечном итоге будут выше", — объяснил он.
Замглавы Минфина также отметил, что он не видит особого смысла хранить сбережения в иностранной валюте. Так, Моисеев указал на укрепление рубля в этом году.
"Это не значит, что он дальше будет укрепляться. Мы не знаем, он может укрепляться, может нет. Но тем не менее такого тренда четкого на укрепление иностранной валюты, безусловно, я уже несколько лет не видел", — добавил он.
Петербургская биржа вместе с "Гознаком
" запустила торги физическим золотом. Они будут осуществляться на базе инфраструктуры этих организаций. Московский монетный двор внесли в биржевую спецификацию как базис поставки слитков по биржевым договорам.