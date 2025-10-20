Минфин России дал рекомендации по краткосрочным и долгосрочным сбережениям

«

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно. Что касается золота, то я бы отнес их в ту же категорию, что и ОФЗ, то есть более долгосрочные сбережения — не надо пытаться ими торговать каждый день, потому что транзакционные издержки в конечном итоге будут выше", — объяснил он.