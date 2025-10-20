Рейтинг@Mail.ru
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра
21:48 20.10.2025 (обновлено: 22:39 20.10.2025)
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра
Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien. РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
париж
министерство внутренних дел франции
лувр
париж
париж, министерство внутренних дел франции, лувр
Происшествия, Париж, Министерство внутренних дел Франции, Лувр
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien.
"По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. <...> Кроме того, следователи обнаружили в корзине (автовышки. — Прим. ред.) перчатку и шлем, а также ключи от автовышки", — указано в материале.

Издание ранее писало, что французская полиция обнаружила на месте преступления две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, плед и желтый жилет, принадлежавшие грабителям.

Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
Вчера, 16:09
Газета отметила, что автовышку, по лестнице которой грабители проникли в музей, ранее украли у владельца, выставившего ее на продажу ,— при встрече преступники напали на мужчину, после чего угнали авто.
В минувшее воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно проникли в музей.
По данным прокуратуры Парижа, преступление заняло всего четыре минуты.
Криминалисты работают в здании Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
 
ПроисшествияПарижМинистерство внутренних дел ФранцииЛувр
 
 
