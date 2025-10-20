https://ria.ru/20251020/luvr-2049479553.html
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра
Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien. РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи по делу об ограблении парижского Лувра обнаружили новые вещественные доказательства преступления, пишет газета Parisien.
"По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. <...> Кроме того, следователи обнаружили в корзине (автовышки. — Прим. ред.) перчатку и шлем, а также ключи от автовышки", — указано в материале.
Издание ранее писало, что французская полиция обнаружила на месте преступления две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, плед и желтый жилет, принадлежавшие грабителям.
Газета отметила, что автовышку, по лестнице которой грабители проникли в музей, ранее украли у владельца, выставившего ее на продажу ,— при встрече преступники напали на мужчину, после чего угнали авто.
В минувшее воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам.
Глава МВД Франции
Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно проникли в музей.
По данным прокуратуры Парижа
, преступление заняло всего четыре минуты.