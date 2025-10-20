Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра

«

"По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. <...> Кроме того, следователи обнаружили в корзине (автовышки. — Прим. ред.) перчатку и шлем, а также ключи от автовышки", — указано в материале.