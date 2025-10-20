Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР, сообщили в Минобороны.

За сутки бойцы "Центра" нанесли удары по противнику в районе Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР, Новогригоровки в Днепропетровской области.