Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 20.10.2025 (обновлено: 13:09 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/lenino-2049329964.html
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР - РИА Новости, 20.10.2025
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР
Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:36:00+03:00
2025-10-20T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_0:148:2971:1819_1920x0_80_0_0_fdd0c4548ac6c0c258008ea990d2eb08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c2d99c8b9f7c820f2779feff34f7ce92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепропетровская область, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Днепропетровская область, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР

Бойцы группировки "Центр" освободили Ленино в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Ленино в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Ленино в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Ленино в ДНР
За сутки бойцы "Центра" нанесли удары по противнику в районе Красноармейска, Гришино, Торецкого, Новониколаевки, Димитрова, Вольного и Новопавловки в ДНР, Новогригоровки в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 510 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • три артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДнепропетровская областьКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала