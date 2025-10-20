https://ria.ru/20251020/lenino-2049329964.html
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР
Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:36:00+03:00
2025-10-20T12:36:00+03:00
2025-10-20T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область
красноармейск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
Российские военные взяли под контроль Ленино в ДНР
Бойцы группировки "Центр" освободили Ленино в ДНР