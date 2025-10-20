Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/knaysl-2049276385.html
Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США
Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США - РИА Новости, 20.10.2025
Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время беседы с РИА Новости пожелала успеха организаторам саммита... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T06:57:00+03:00
2025-10-20T06:57:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
карин кнайсль
владимир путин
дональд трамп
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e074c83a8a1319be242c72ed1812a40e.jpg
https://ria.ru/20251019/wsj-2049193110.html
https://ria.ru/20251016/tramp-2048728014.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df804490ce5d5f5cb4bb831ad47e02ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, карин кнайсль, владимир путин, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, США, Будапешт, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США

Кнайсль пожелала успеха организаторам саммита России и США в Будапеште

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время беседы с РИА Новости пожелала успеха организаторам саммита между Россией и США в Будапеште.
"Желаю им этого (успеха в организации саммита - ред.). Желаю всем, кто в этом участвует, а не только этим двум джентльменам (президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу - ред.)", - сказала Кнайсль.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
WSJ: США планируют больше совещаний с Россией, чем до саммита на Аляске
19 октября, 12:09
Она отметила, что на этот раз у организаторов есть около двух недель на подготовку, в то время как в прошлый раз на это было всего пять дней.
"Я восхищаюсь людьми, которые работают в протоколе, которые занимаются логистикой, потому что я знаю, как готовятся такие вещи", - добавила Кнайсль.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков раскрыл, кто упомянул идею провести саммит России и США в Будапеште
16 октября, 21:46
 
В миреРоссияСШАБудапештКарин КнайсльВладимир ПутинДональд ТрампСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала