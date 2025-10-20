Экс-глава МИД Австрии пожелала успеха организаторам саммита России и США

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время беседы с РИА Новости пожелала успеха организаторам саммита между Россией и США в Будапеште.
"Желаю им этого (успеха в организации саммита - ред.). Желаю всем, кто в этом участвует, а не только этим двум джентльменам (президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу - ред.)", - сказала Кнайсль.
Она отметила, что на этот раз у организаторов есть около двух недель на подготовку, в то время как в прошлый раз на это было всего пять дней.
"Я восхищаюсь людьми, которые работают в протоколе, которые занимаются логистикой, потому что я знаю, как готовятся такие вещи", - добавила Кнайсль.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.