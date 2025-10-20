Каллас подтвердила желание взять в команду противника фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас косвенно подтвердила, что хочет взять в свою команду экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии при бывшем председателе Жан-Клоде Юнкере и противника нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Мартина Зельмайра, объяснив свое намерение желанием "сделать Европу сильнее".

Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС , что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен

"У меня очень хорошие отношения с председателем Фон дер Ляйен. Если вы имеете в виду конкурс, который мы проводим в настоящее время на пост заместителя генерального секретаря службы внешних связей, то моей целью всегда было показать, что Европа является геополитической силой. В этом смысле мы существуем только в том случае, если мы объединены. Поэтому, этот пост должен координировать действия государств-членов и сотрудничать, чтобы прийти к единым позициям. Нам нужен сильный человек, чтобы сделать Европу сильнее, это в интересах всех нас", - заявила она на вопрос журналистов о вероятности возвращения Зельмайра.

СМИ ранее писали, что Зельмайр, самый влиятельный человек в аппарате ЕС при бывшем председателе Еврокомиссии Жан-Клоде Юнкере , но попавший в немилость после прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен, имеет все шансы занять недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей.

Уточнялось, что, хотя пока неизвестно, получит ли он эту должность, многие официальные лица говорят о такой возможности. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас , чья команда, по словам источников, уже имеет непростые отношения с ведомством фон дер Ляйен. Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в лице брюссельского инсайдера, тесно связанного с консервативной немецкой политической структурой.

Отмечается, что эта перспектива вызывает беспокойство у офиса Фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.