https://ria.ru/20251020/import-2049272905.html
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана - РИА Новости, 20.10.2025
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:19:00+03:00
2025-10-20T05:19:00+03:00
2025-10-20T11:04:00+03:00
экономика
россия
казахстан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042961582_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_54e7664cc82d1bed736b6071a7ca70c5.jpg
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
https://ria.ru/20241116/nefteprodukty-1984122426.html
россия
казахстан
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042961582_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_ea228195dbcf438bbb81dfaf09fde84d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, турция
Экономика, Россия, Казахстан, Турция
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
Россия нарастила импорт алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
В конце лета на соответствующий импорт из Казахстана Россия
потратила 4,97 миллиона долларов, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Россия стала третьим крупнейшим покупателем этого металла у Казахстана, заняв долю в 9,8% от его экспорта. По этому показателю страна уступила лишь Турции
, которая импортировала больше половины казахстанских зарубежных поставок, и Италии
, закупившей еще 18,4% алюминия.
При этом спрос России на остальную казахстанскую продукцию из алюминия был не столь заметным в денежном выражении. Так, например, импорт фольги обошелся всего 16,9 тысячи долларов, а металлоконструкций - еще в 69,7 тысячи долларов.