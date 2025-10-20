Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.

При этом спрос России на остальную казахстанскую продукцию из алюминия был не столь заметным в денежном выражении. Так, например, импорт фольги обошелся всего 16,9 тысячи долларов, а металлоконструкций - еще в 69,7 тысячи долларов.