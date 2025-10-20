Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 20.10.2025 (обновлено: 11:04 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/import-2049272905.html
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана - РИА Новости, 20.10.2025
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T05:19:00+03:00
2025-10-20T11:04:00+03:00
экономика
россия
казахстан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042961582_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_54e7664cc82d1bed736b6071a7ca70c5.jpg
https://ria.ru/20250817/shokolad-2035870013.html
https://ria.ru/20241116/nefteprodukty-1984122426.html
россия
казахстан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042961582_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_ea228195dbcf438bbb81dfaf09fde84d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, турция
Экономика, Россия, Казахстан, Турция
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана

Россия нарастила импорт алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкАлюминиевые слитки
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Алюминиевые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия в августе текущего года нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана до максимума с конца 2021 года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.
В конце лета на соответствующий импорт из Казахстана Россия потратила 4,97 миллиона долларов, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
17 августа, 10:10
Россия стала третьим крупнейшим покупателем этого металла у Казахстана, заняв долю в 9,8% от его экспорта. По этому показателю страна уступила лишь Турции, которая импортировала больше половины казахстанских зарубежных поставок, и Италии, закупившей еще 18,4% алюминия.
При этом спрос России на остальную казахстанскую продукцию из алюминия был не столь заметным в денежном выражении. Так, например, импорт фольги обошелся всего 16,9 тысячи долларов, а металлоконструкций - еще в 69,7 тысячи долларов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
16 ноября 2024, 09:04
 
ЭкономикаРоссияКазахстанТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала